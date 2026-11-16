Жителей Северной Осетии ждет праздничный уикенд – к выходным 21 и 22 ноября прибавится понедельник 23 ноября. В этот день начнется празднование Джеоргуыба.

Власти Северной Осетии объявили нерабочим днем понедельник, 23 ноября в честь праздника Джеоргуыба, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Национальный праздник Джеоргуыба – главный праздник осени в Северной Осетии. Празднования длятся неделю и связаны с окончанием сельскохозяйственных работ. Джеоргуыба посвящен святому Уастырджи, который в христианской традиции отождествляется со Святым Георгием.

Первый день недели Уастырджи в Северной Осетии стал нерабочим праздничным днем с 2018 года, когда был пописан соответствующий закон.