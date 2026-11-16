Официальный Вашингтон выступил с опровержением американских СМИ, которые сообщали о планах Ирана атаковать столицу США с использованием "грязной бомбы".

Власти США отрицают вероятность нападения Ирана на Вашингтон, о которой ранее сообщал ряд СМИ. С опровержением сообщений медиа выступил глава американской дипломатии Марко Рубио, который подчеркнул, что система безопасности США способна заранее выявлять подобные угрозы.

"Я даже не буду комментировать эти сообщения, потому что не представляю, что передает вам подобную информацию. Если бы речь шла о данных разведки, то они. Я убежден, что наши системы позволяют заблаговременно выявлять подобные вещи. Я не считаю, что есть какая-либо непосредственная угроза"

— Марко Рубио

С аналогичным опровержением выступил ранее Тегеран. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи назвал сообщения о планах Ирана атаковать Вашингтон недостоверной информацией в рамках пропагандистских нарративов против Тегерана.

Ранее в СNN опубликовали материал о планах Ирана атаковать Вашингтон с использованием "грязной бомбы". Публикация базировалась якобы на данных израильской разведки.