В список стран, которые могут получить от США средства на разминирование попали по меньшей мере 10 государств. В их число попал и Азербайджан.

Азербайджан вошел в перечень стран, которые могут получить от Соединенных Штатов средства на разминирование. Об этом сказано на сайте Комитета Сената США по ассигнованиям.

Из опубликованного на портале документа следует, что Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал предусмотреть минимум $265 млн на программы по уничтожению обычных вооружений, включая разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Данная сумма заложена в проект финансирования Госдепартамента США и связанных с ним программ на 2027 финансовый год.

Вместе с Азербайджаном в перечне стран, которые могут получить деньги, оказались Ангола, Вьетнам, Зимбабве, Камбоджа, Лаос, Шри-Ланка, Украина и островные государства Тихоокеанского региона.