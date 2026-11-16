Президент Азербайджана принял сегодня в Баку вице-премьера Грузии. Стороны поговорили о развитии сотрудничества между Баку и Тбилиси.

Во вторник, 17 ноября, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-премьера, главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

B ходе беседы с удовлетворением были отмечены государственный визит президента Азербайджана в Грузию в апреле нынешнего года, а также визит Мариам Квривишвили в Азербайджан в прошлом году и ее встреча с главой азербайджанского государства. Было подчеркнуто, что все это способствовало развитию двусторонних отношений.

"Гостья передала Ильхаму Алиеву приветствия премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Поблагодарив за приветствия, глава государства попросил передать и его приветствия Ираклию Кобахидзе"

– пресс-служба президента АР

Стороны также выразили удовлетворение успешным развитием отношений между Азербайджаном и Грузией в различных направлениях, основанных на принципах дружбы и добрососедства.

"Было подчеркнуто, что реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные энергетические и транспортные проекты имеют важное значение в более широком региональном контексте"

– пресс-служба азербайджанского лидера

Кроме того, Ильхам Алиев и Мариам Квривишвили обменялись мнениями по вопросам увеличения товарооборота, дальнейшего укрепления взаимодействия в области транспортной связности, энергетической, инвестиционной и других сферах.