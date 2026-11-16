Власти Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии организовали в станице Красногорской выставку под открытым небом, посвященную культуре и быту казаков: она проходит на территории Красногорской сторожевой башни.

Жители и гости Карачаево-Черкесии теперь могут стать зрителями и участниками выставки "Казачий дозор", которая проходит под открытым небом во дворе Красногорской сторожевой башни - памятника XIX века на правом берегу реки Кубани, которая долгое время была границей между Османской и Российской империями, рассказал директор республиканского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М. О. Байчоровой Ханафий Хасанов.

"На территории башни обустроили пять площадок: жилище, вера, ремесла, военное дело и дозор. Каждая из них – отдельная тематическая экспозиция, здесь представлены предметы быта казаков, национальная одежда, оружие, иконы и книги, в том числе XIX века"

- Ханафий Хасанов

Окунуться в быт казаков можно полностью, то есть попробовать себя в роли казачьего мастера или хлебосольной хозяйки, пройдя обучение в мастер-классе под руководством опытного наставника. Это особенно интересно школьникам и студентам, которые с удовольствием участвуют в фольклорных и других мероприятиях, говорится в сообщении, передает ТАСС.

Выставка будет работать постоянно с перерывом на зиму - у жителей и гостей республики в Год единства народов России и Год духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии теперь есть еще одна точка притяжения, рассказывающая о культурном и этническом многообразии нашей большой страны, добавил Ханафий Хасанов.

Напомним, культурно-исторический проект "Казачий дозор" был организован на грант банка ВТБ.