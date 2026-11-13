Вестник Кавказа

Перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС обсудили Гаджиев и Гроно

Перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС обсудили Гаджиев и Гроно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хикмет Гаджиев провел встречу с Магдаленой Гроно. Стороны поговорили о развитии связей между Азербайджаном и ЕС, а также о региональной стабильности.

Состоялась встреча помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева и специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу Магдалены Гроно. Об этом 16 ноября сообщил на своих страницах в социальных сетях сам Хикмет Гаджиев.

"Был рад встрече со специальным представителем ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Магдаленой Гроно с целью обсуждения партнерства Азербайджан-ЕС, повестки сотрудничества, а также ключевых региональных и международных процессов"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана отметил, что на встрече также обсуждалось расширение взаимодействия между республикой Южного Кавказа и ЕС. В частности, затрагивались вопросы энергетической безопасности, развития транспортных и логистических связей, а также региональная стабильность.

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