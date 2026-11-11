Уникальный турнир по национальным видам спорта состоится в Северной Осетии

Северная Осетия через месяц проведет состязания по национальным видам спорта, причем состязаться в них будут не обычные, а фамильные команды.

Лучшие фамильные команды в национальных видах спорта выявят в Северной Осетии в декабре, событие анонсировала организация "Ирон федерация".

"Соревнования пройдут 20 декабря по шести дисциплинам: дур (толкание камня), чъопп (лянга, жожка), ивазанта (мас-рестлинг), фат и ардын (стрельба из лука), хъил ивазан (перетягивание шеста) и баст-рестлинг"

- "Ирон федерация"

Мероприятие будет не просто спортивным событием: его организаторы затронут также историко-культурные аспекты. Это означает, что каждая фамилия перед началом соревнования должна будет рассказать о себе и о своих выдающихся представителях, пишет ТАСС.

Организуют турнир общественные организации "Ирон Федерация" и "Иудзинад", поддержку оказывают международное общественное движение "Аланты Ныхас" и Минспорта Северной Осетии.