США сократили финансовую помощь Грузии в 27 раз

Финансовая поддержка Грузии со стороны США сократилась в 27 раз после начала президентского срока Трампа. Тбилиси получил от Вашингтона лишь чуть более $1 млн в этом году.

Вашингтон значительно сократил объем финансовой поддержки Тбилиси после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. По данным Госдепартамента, объем финансовой помощи снизился в 27 раз.

По данным Госдепа, в прошлом году Грузия получила $37,6 млн от властей США, тогда как в этом году показатель составил всего $1,4 млн, большая часть финансирования была направлена на программы международного военного образования и подготовку специалистов.

Сокращение финансирования связано со сворачиванием зарубежной помощи на фоне закрытия Дональдом Трампом Агентства США по международному развитию (USAID). Большинство проектов структуры в Грузии были закрыты, также были отменены дипломатические гранты по линии американского посольства.

Всего за 35 лет независимости Грузия получила от США свыше $6,2 млрд финансовой помощи.