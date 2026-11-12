Новый молодежный центр откроют в Нальчике

Большой молодежный центр намерены открыть в столице Кабардино-Балкарии в 2027 году, рассказал министр по делам молодежи республики Азамат Люев.

В следующем году в Нальчике будет открыт новый большой молодежный центр, такое заявление сделал министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Азамат Люев.

Об этом он сообщил на площадке Всероссийского форума "Пик возможностей", который проходит в столице КБР.

Министр отметил, что в городе уже функционирует республиканский Дом молодежи, но крупного республиканского центра в регионе пока что нет.

"В части инфраструктурной составляющей, мы в следующем году планируем, вне рамок федеральной повестки, сделать большой молодежный центр отдельный в Нальчике. У нас есть республиканский Дом молодежи, а у Нальчика сегодня нет своей базовой площадки. Вот над этим работаем"

— Азамат Люев

Он подчеркнул, что в 2027 году в Нальчике также будут открыты фиджитал-центр и скейт-парк.

Кроме того, по словам Люева, "в районе поселка Вольный Аул застраивается современная молодежная спортивная, творческая инфраструктура".

Отметим, форум "Пик возможностей" проходит с 12 по 14 ноября 2026 года в Нальчике.

Как пишет ТАСС, его целью является "создание условий для личного и профессионального развития представителей всех сообществ "Росмолодежь. Гранты" с укреплением между ними горизонтальных связей регионального и федерального уровней".