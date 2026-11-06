Турция активно строит железную дорогу на границе с Арменией

Власти турецкой провинции Карс проинспектировали ход строительства железной дороги на границе с Арменией, оценив нынешнее состояние инфраструктуры и обсудив ход реализации проекта.

В турецкой провинции Карс продолжается активная фаза строительства железной дороги на границе с Арменией, ход работ проверили местные власти.

Представители властей провинции осмотрели приграничный участок, ознакомились с ходом строительных работ и заслушали отчет компании-подрядчика, сообщает турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı (İHA).

Сейчас проект строительства железнодорожной ветки стоит в числе первоочередных: его запуск позволит возобновить работу пограничного перехода Акьяка (Doğu Kapı) и железнодорожной линии, которые остаются закрытыми на протяжении многих лет.

Турецкие власти уделяют особое внимание завершению работ на пограничном переходе, они позволят восстановить транспортное сообщение между двумя странами, а значит - сыграют свою роль в развитии торговли и экономики приграничного региона, говорится в сообщении.