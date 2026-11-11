Вестник Кавказа

Генсек Совета Европы выступил за диалог с Грузией

Генсек Совета Европы выступил за диалог с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ален Берсе заявил о важности продолжения диалога с Тбилиси. В организации выступают за честные и открытые переговоры.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выступил за продолжение диалога с Грузией. Заявление было сделано в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

Берсе подчеркнул готовность Совета Европы к диалогу со всеми членами организации. Генеральный секретарь СЕ подчеркнул важность открытых и честных контактов. 

По словам Берсе, организация следит за деятельностью Конституционного суда Грузии и вопросами, которые выносятся на рассмотрение инстанции. 

Берсе заявил, что СЕ продолжит сотрудничество с Тбилиси.

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