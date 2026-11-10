Вестник Кавказа

Горнолыжный сезон на курорте Архыз откроется 14 ноября

Горнолыжный сезон на курорте Архыз откроется 14 ноября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всесезонный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии 14 ноября откроет горнолыжный сезон, первой на Северном склоне заработает зеленая трасса Горизонт длиной 1,4 км.

В Карачаево-Черкесии 14 ноября стартует тестовый горнолыжный сезон 2026/2027 на всесезонном курорте Архыз. Об этом сообщает администрация комплекса.

В первые дни на Северном склоне заработает трасса зеленой категории сложности "Горизонт" протяженностью 1,4 км на высоте 2500-2337 м.

На остальных трассах запустили систему искусственного оснежения. Она позволит сформировать снежную "подушку" толщиной 40-50 см.

Отметим, курорт Архыз расположен в Карачаево-Черкесии в ущелье между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу, где оборудованы 27 км горнолыжных трасс и сеть канатных дорог.

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