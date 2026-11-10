Кушнер рассказал о предстоящем визите в Москву

Спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер сообщил, что на завтрашней встрече с Владимиром Путиным стороны обсудят европейские предложения по урегулированию конфликта на Украине.

В ходе визита в Москву американские переговорщики обсудят с Владимиром Путиным предложения, обсужденные с европейцами в Абу-Даби, заявил зять американского президента Джаред Кушнер.

Соответствующий пост был им опубликован в соцсети Х накануне предстоящей встречи американцев с российским лидером.

По его словам, в ходе переговоров в ОАЭ американская сторона обсудила украинское урегулирование как с представителями Киева, так и с представителями Брюсселя.

"С Украиной и нашими европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые обсудим завтра с президентом Путиным в Москве"

— Джаред Кушнер

После этого, отметил он, Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев для аналогичных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Также в ОАЭ присутствовали представители некоторых стран ЕС, с которыми российская делегация не встречалась.

Ранее в Кремле сообщили о том, что завтра в Москву намерены приехать американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.