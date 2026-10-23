Россия будет работать над возвращением турниров UFC – Дмитриев

Кирилл Дмитриев анонсировал работу над проведением турниров UFC в России. Последний на данный момент турнир промоушена на российской территории состоялся семь лет назад.

Работа над возвращением турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России скоро начнется. Об этом сообщил сецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы также скором начнем работать над турнирами UFC в России"

– Кирилл Дмитриев

Он подчеркнул, что это станет следующим шагом в развитии сотрудничества с промоушеном.

Напомним, последний на данный момент турнир UFC в России прошел в ноябре 2019 года в Москве. Главным боем вечера стало противостояние Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара.