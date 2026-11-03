Трамп хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином ядерное оружие – Госдеп

Глава Белого дома выступает за встречу с лидерами России и Китай, сообщили в Госдепе. Дональд Трамп намерен обсудить с ними ядерное оружие.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет провести на полях саммита АТЭС трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая 10 ноября на пресс-конференции в Париже.

Он отметил, что глава Белого дома намерен обсудить с лидерами РФ и Китая вопросы, которые касаются ядерного оружия.

"Мы считаем, что это должно быть возможно. И в числе тем, которые, по его мнению, следует обсудить, положение дел с ядерным оружием в мире. Президент США считает, что его распространение очень опасно"

– Марко Рубио

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее на этой неделе заявил, что Россия, США и КНР ведут обмен мнениями по повестке возможной трехсторонней встречи на саммите АТЭС.