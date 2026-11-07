Глава МИД РФ указал на то, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов, о чем свидетельствуют данные последних лет: с 2022 года в ЕС поступило российских углеводородов на $320 млрд.

Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, поставки в Европу продолжаются, говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью" для издания "Коммерсантъ".

"Россия - добросовестный и надежный поставщик углеводородов, продовольствия, удобрений, а теперь и цифровых технологий. В отличие от оппонентов, наша страна не использует экономику для сведения геополитических счетов <…>. С 2022 года мы поставили в Европу энергоресурсов на $320 млрд"

– Сергей Лавров

Министр указал, что сейчас Европейский союз, который превращается в военный блок, устраивает "геополитический беспредел", от которого лихорадит мировые рынки.