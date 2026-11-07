Вестник Кавказа

Россия с 2022 года поставила Европе энергоресурсов на $320 млрд – Лавров

Россия с 2022 года поставила Европе энергоресурсов на $320 млрд – Лавров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД РФ указал на то, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов, о чем свидетельствуют данные последних лет: с 2022 года в ЕС поступило российских углеводородов на $320 млрд.

Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, поставки в Европу продолжаются, говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью" для издания "Коммерсантъ".

"Россия - добросовестный и надежный поставщик углеводородов, продовольствия, удобрений, а теперь и цифровых технологий. В отличие от оппонентов, наша страна не использует экономику для сведения геополитических счетов <…>. С 2022 года мы поставили в Европу энергоресурсов на $320 млрд"

– Сергей Лавров

Министр указал, что сейчас Европейский союз, который превращается в военный блок, устраивает "геополитический беспредел", от которого лихорадит мировые рынки.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1240 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.