Ереван потратит на Армянскую АЭС 40 миллионов долларов

В будущем 2027 году затраты на продление срока службы действующей Армянской АЭС в Мецаморе составят свыше 40 миллионов долларов – почти в 20 раз больше, чем на подготовку строительства новой атомной электростанции.

Содержание и продление срока службы Армянской АЭС в Мецаморе обходится все дороже – в наступающем 2027 году технические работы на морально устаревшем энергообъекте обойдутся властям страны в 14,8 млрд драмов ($40,5 млн), заявил сегодня на обсуждении проекта госбюджета на 2027 год министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

В то же время власти понимают, что давно назрела необходимость в строительстве новой АЭС, и правительство рассматривает варианты, предлагаемые разными странами, в том числе Россией, США, Францией, Китаем и Южной Кореей, передает Sputnik Армения.

На подготовку к строительству нового энергоблока власти страны планируют выделить 828 млн драмов ($2,26 млн), при этом сама модель для новой станции изменилась: если год-полтора назад речь шла исключительно о мощных модульных энергоблоках, то теперь рассматриваются проекты любой мощности, а упор с мощности переместился на соотношение цены/качества, пояснил министр.

Что касается продления срока службы действующей АЭС, то значительная часть этих работ была проделана в текущем 2026 году, когда станция была остановлена на более долгий срок, чем обычно, поведал Давид Худатян.

Напомним, ранее мы писали о том, что после проведения комплекса работ по усовершенствованию ключевых систем Армянской АЭС, запланированных на 2027 год, станция будет нормально и безопасно функционировать до 2031 года, сообщили в Росатоме.

Действующая лицензия Армянской АЭС рассчитана до 2031 года, сейчас изучаются возможности продления ее срока службы до 2036 года. Отдельные расчетные работы на АЭС выполняются с прицелом на 2041 год, рассказали в российской госкорпорации.