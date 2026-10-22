Членство в ЕАЭС в интересах Армении – Копыркин

Армении предстоит выбрать между ЕС и ЕАЭС, при этом в интересах страны сохранить членство в ЕАЭС, заявил Копыркин.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин сообщил, что Еревану будет необходимо сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), передает Общественное радио Армении.

"Мы не можем не понимать, что Евросоюз сейчас - совсем не тот, что был какое-то количество лет назад, в том числе в контексте отношений с Россией. Поэтому надо делать выбор. На наш взгляд, конечно, в интересах Республики Армения - сохранение членства в ЕАЭС"

– Сергей Копыркин

Дипломат пояснил, что членство в ЕАЭС дает очень серьезные привилегии, и приносит выгоду Армении.

"Факты свидетельствуют о том, что участие в ЕАЭС для Армении выгодно с точки зрения роста товарооборота, объема ВВП <…>. Но, разумеется, выбор за Арменией, за армянским народом, и мы хотим, чтобы этот выбор был сделан как можно быстрее"

– Сергей Копыркин

Он также прокомментировал ситуацию с ограничениями на ввоз в РФ некоторых армянских товаров. Российские надзорные органы провели инспекции, после чего сообщили о необходимости усилить работу в плане приведения продукции к фитосанитарным и санитарным нормам.