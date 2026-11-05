В Сочи за 168 млн рублей восстановили поврежденную оползнем дорогу

Власти Сочи направили на ремонт поврежденной оползнем дороги 168 млн рублей. Дорога в Хостинском районе уже открыта для водителей.

В Сочи завершили ремонт дороги, которая была повреждена оползнем. Работы были выполнены за 168 млн рублей, сообщили в городской мэрии.

Сообщается, что работы, проведенные в Хостинском районе, включали в себя возведение подпорной стены, установку свыше 200 анкерных свай, а также ремонт дорожного полотна на участке в 130 м.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, ремонт был завершен с опережением графика на полтора месяца.

Дорога в настоящее время введена в эксплуатацию.