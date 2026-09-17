Первый блок АЭС "Аккую" планируют запустить в ближайшие недели в Турции

Глава Минэнерго сообщил о намерении запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в ближайшее время. Он также отметил, что в настоящее время одновременно ведется строительство всех четырех реакторов.

Турция рассчитывает в ближайшие недели ввести в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции "Аккую". Об этом рассказал 5 ноября в Стамбуле глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар, выступая с презентацией программы развития в сфере энергетики до 2040 года.

"Турция вместе с постройкой АЭС "Аккую", надеюсь, осуществит свою 70-летнюю мечту о переходе к атомной энергетике. Строительство всех четырех реакторов продолжается одновременно. Сейчас мы вышли на очень важный этап. Что касается первого реактора, то в ближайшие недели, надеюсь, мы сможем сделать следующий шаг (запуск энергоблока)"

– турецкий министр

При этом глава ведомства отказался называть точные сроки, отметив, что сейчас только начинается процесс, которые предполагает проведение сотен испытаний.

"Но сейчас мы уже предпринимаем шаги, связанные с вводом станции в эксплуатацию"

– Альпарслан Байрактар

Напомним, в октябре Байрактар заявлял, что Турция планирует осуществить физический пуск первого энергоблока АЭС Аккую" до конца нынешнего года.