Азербайджан планирует нарастить производство рыбы до 7,7 т к 2030 году

Баку намерен увеличить годовой объем производства продукции аквакультуры с 3,4 до 7,7 т за четыре года, рассказал министр сельского хозяйства республики Меджнун Мамедов.

Показатели производства продукции аквакультуры планируют увеличить в Азербайджане к 2030 году, завил министр сельского хозяйства страны Меджнун Мамедов.

В ходе своего выступления на Первом региональном форуме по аквакультуре Азербайджана, проходящем в Баку, он отметил, что к этому времени объемы выращивания рыбы вырастут с нынешних 3,4 до 7,7 т.

По его словам, "увеличение производства будет способствовать улучшению обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией, снижению зависимости от импорта и расширению экспортных возможностей".

Министр рассказал, что все основные задачи в этом направлении определены государственной программой по развитию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыбной продукции и продукции аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

"В рамках программы предусматривается приведение нормативно-правовой базы рыбного хозяйства в соответствие с международными стандартами, цифровизация механизмов управления и контроля, охрана рыбных ресурсов и модернизация рыбоводческих хозяйств. В то же время поставлены цели по определению благоприятных зон для производства, укреплению племенного потенциала, созданию агропарка аквакультуры, формированию механизмов субсидирования и предоставления льгот"

– Меджнун Мамедов

Он отметил также, что развитие рыбного хозяйства и аквакультуры открывает широкие возможности для укрепления продовольственной безопасности.

По его словам, развитие этой сферы способствует повышению занятости населения в регионах страны и благоприятно сказывается на предпринимательстве.

Мамедов подчеркнул, что "реализация этого потенциала требует внедрения современных технологий, интеграции научных знаний в производственные процессы и стимулирования инвестиций".

Развитие отрасли происходит на базе Центра рыболовства и аквакультуры, который занимается рассмотрением таких актуальных вопросов, как охрана водных биологических ресурсов, восстановление рыбных запасов и предотвращение незаконного вылова рыбы.

"Министерство сельского хозяйства придает особое значение поддержке инициатив предпринимателей, стимулированию инвестиций, расширению доступа к современным технологиям и увеличению производственных возможностей действующих хозяйств"

– Меджнун Мамедов

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на необходимость расширения сотрудничества с прикаспийскими и соседними странами в области научных исследований, подготовки специалистов и обмена технологиями.