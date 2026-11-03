ООН наградила Азербайджан за вклад модели ASAN xidmət в развитие госуслуг

Азербайджан получил награду ООН за модель ASAN xidmət, которая позволила усовершенствовать оказание госуслуг в республике.

Азербайджан был отмечен специальным сертификатом ООН за вклад модели ASAN xidmət в совершенствование механизмов предоставления государственных услуг и продвижение 16-й Цели устойчивого развития организации.

В Баку в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере управления состоялась церемония вручения сертификата. Документ был передан заместителем генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа главе Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиеву.

В ООН оценили значительные результаты Азербайджана в обновлении системы государственного управления и внедрении инновационных решений.

Модель ASAN xidmət позволила преобразовать подход к оказанию государственных услуг в Азербайджане, сделав их более открытыми, оперативными и доступными для населения, а также ориентированными на интересы граждан, отметил Ли Цзюньхуа.

Также в ООН обратила внимание на участие Азербайджана в развитии международного партнерства, распространении современных управленческих решений и оказании содействия другим государствам в укреплении их институциональных возможностей.