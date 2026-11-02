Вестник Кавказа

Суда четырех стран могут свободно пересекать Ормуз – парламент ИРИ

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
В Иране заявили, что суда Индии, Китая, Ирака и Катара могут свободно пересекать Ормузский пролив.

В комиссии по нацбезопасности парламента Ирана назвали четыре страны, суда которых могут свободно пересекать Ормузский пролив. По словам замглавы комиссии Амира Мугаддама, проход через пролив без ограничений доступен для Индии, Китая, Ирака и Катара.  

"В настоящее время мы освободили суда Индии, Китая, Ирака и Катара от ограничений на проход через Ормузский пролив. Суда этих стран свободно проходят через пролив, США также не создают им препятствий"

– Амир Мугаддам

По словам иранского чиновника, плата с судов Катара не взимается, так как это отвечает интересам Дохи и Тегерана. При этом плата за проход взимается с коммерческих судов Индии и Китая.

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