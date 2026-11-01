Между Баку и Тбилиси запустили дополнительные железнодорожные рейсы

Запуск дополнительных дневных поездов по железнодорожному маршруту Тбилиси – Баку расширил график до четырех рейсов в сутки и снизил стоимость проезда примерно на 30%.

Железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси переходит на ежедневный четырехрейсовый режим. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Введение новых составов позволило открыть дневное расписание и увеличить общую вместимость поездов на 46% – до 564 мест в сутки. По новому предложению поездка обойдется примерно на 30% дешевле.

"Запуск дополнительных рейсов позволит пассажирам путешествовать более бюджетно"

- ЗАО АЖД

Минимальная стоимость проезда в одну сторону на дополнительных рейсах стандартного класса начинается от $21. В зависимости от станций цены распределяются следующим образом:

Баку – Тбилиси — около $32;

Евлах – Тбилиси — около $26;

Гянджа – Тбилиси — около $24;

Агстафа – Тбилиси — около $22;

Беюк-Кясик – Тбилиси — около $21.

С расширением графика у пассажиров появится возможность путешествовать не только ночью, но и днем. Действующий ночной рейс отправляется из Баку в 23:10 и прибывает в Тбилиси на следующий день в 08:41, а из Тбилиси отправляется в 11:00 с прибытием в Баку в 20:26.

Новый дневной рейс будет отправляться из Баку ежедневно в 09:10 и прибывать в Тбилиси в 19:11. В обратном направлении поезд будет отправляться из Тбилиси в 22:00 и прибывать в Баку на следующий день в 07:57.

Отметим, что прерванное в марте 2020 года из-за пандемии ежедневное сообщение между Баку и Тбилиси возобновилось 26 мая 2026 года.