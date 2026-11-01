Между Баку и Тбилиси запустили дополнительные железнодорожные рейсы

Железнодорожное сообщение между Баку и Тбилиси переходит на ежедневный четырехрейсовый режим. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Введение новых составов позволило открыть дневное расписание и увеличить общую вместимость поездов на 46% – до 564 мест в сутки. По новому предложению поездка обойдется примерно на 30% дешевле.
"Запуск дополнительных рейсов позволит пассажирам путешествовать более бюджетно"
- ЗАО АЖД
Минимальная стоимость проезда в одну сторону на дополнительных рейсах стандартного класса начинается от $21. В зависимости от станций цены распределяются следующим образом:
- Баку – Тбилиси — около $32;
- Евлах – Тбилиси — около $26;
- Гянджа – Тбилиси — около $24;
- Агстафа – Тбилиси — около $22;
- Беюк-Кясик – Тбилиси — около $21.
С расширением графика у пассажиров появится возможность путешествовать не только ночью, но и днем. Действующий ночной рейс отправляется из Баку в 23:10 и прибывает в Тбилиси на следующий день в 08:41, а из Тбилиси отправляется в 11:00 с прибытием в Баку в 20:26.
Новый дневной рейс будет отправляться из Баку ежедневно в 09:10 и прибывать в Тбилиси в 19:11. В обратном направлении поезд будет отправляться из Тбилиси в 22:00 и прибывать в Баку на следующий день в 07:57.
Отметим, что прерванное в марте 2020 года из-за пандемии ежедневное сообщение между Баку и Тбилиси возобновилось 26 мая 2026 года.