Вестник Кавказа

Кубок Азии по футболу в Саудовской Аравии перенесен на начало 2028 года

Кубок Азии по футболу в Саудовской Аравии перенесен на начало 2028 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азиатская конфедерация футбола снова приняла решение о переносе Кубка Азии, который должен состояться в Саудовской Аравии, на январь 2028 года.

Сроки проведения Кубка Азии по футболу в Саудовской Аравии опять сдвинулись из-за атак на страну, соответствующее решение приняла Азиатская конфедерация футбола (АФК).

Как говорится в заявлении организации, по последней информации турнир должен был стартовать 23 декабря будущего года. Новая дата открытия - 21 января 2028 года. Однако ее должны утвердить в ФИФА.

Стоит отметить, что изначально начать состязания планировалось 7 января 2027 года. Кубок, в котором участвовали 24 сборные, должен был продолжаться по 5 февраля.

По словам главы саудовского оргкомитета Ясира аль-Мисхала, королевство было готово организовать кубок в изначальные сроки. Он заверился, что подготовка к новым датам обязательно будет продолжена.

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