Турция наращивает инвестиции в аэропорт Алматы

Турция и Казахстан расширяют экономические связи, инвестируя в аэропорт Алматы и реализуя целый ряд проектов в сфере управления и развития аэропорта мегаполиса.

Управляющая с 2021 года аэропортом казахстанского Алматы турецкая компания TAV Airports нарастила инвестиции в воздушную гавань, тем самым развивая сотрудничество Турции и Казахстана.

В Анкаре уделяют особое внимание совместным проектам двух стран, и поскольку Турция остается одним из ключевых авиационных транспортных центров региона, турецкие компании расширяют сотрудничество с другими странами, в том числе Казахстаном, в частности – в сфере управления и развития аэропортов, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

На сегодняшний день воздушная гавань крупнейшего казахстанского мегаполиса прошла первый этап расширения.

Первый из них стоимостью в 257 млн евро завершился в 2024 году: в аэропорту заработали новый международный и VIP-терминалы. Завершение второго этапа стоимостью 315 млн евро запланировано на конец 2027 года, говорится в сообщении.

Результаты работы налицо: если в 2021 году аэропорт обслужил 6 млн пассажиров, то в 3035 – уже 11,9 млн, а только за первые девять месяцев 2026 года его пассажиропоток составил 9,47 млн человек, рассказал исполнительный директор TAV Airports Серкан Каптан.

Задача инвесторов – обеспечить растущий спрос на авиаперевозки и повышение операционных возможностей аэропорта как одного из важнейших транспортных узлов Центральной Азии на Среднем коридоре, добавил исполнительный директор турецкой компании.