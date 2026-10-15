Путин принял в Кремле главу Дагестана

Российский лидер Владимир Путин встретился с главой Республики Дагестан Федором Щукиным и обсудил с ним развитие региона.

Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой Дагестана Федором Щукиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что эта встреча стала первой после избрания Щукина на должность главы республики, до этого он занимал позицию врио главы Дагестана.

"Я пригласил вас для того, чтобы поздравить вас с избранием на эту высокую должность руководителя Дагестана"

– Владимир Путин

Президент России подчеркнул, что "необходимо в первую очередь проявить должное уважение к традициям и культуре дагестанцев, их религии. А также поддержать Дагестан в развитии экономики, промышленности, на основе которой нужно решать и социальные вопросы".

Путин напомнил, что Дагестан – особая республика в составе России, поскольку сочетает в себе большое культурное разнообразие.

"Это (Дагестан – ред.) форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика"

– Владимир Путин

Также он отметил преданность жителей Дагестана своей малой родине и России.

"Дагестанцы всегда, на протяжении многих лет подтверждают свою преданность и малой родине, и нашей общей большой родине - России. Дагестанцы занимают очень активную государственную позицию по основным вопросам"

– Владимир Путин

Стороны обсудили вопросы социально-экономического обеспечения региона. В частности, глава Республики рассказал президенту о мерах поддержки пострадавших от весенних паводков.

Также глава государства высоко оценил активный уровень рождаемости в регионе, отметив, что "это требует от властей региона уделять повышенное внимание социальной сфере".

Федор Щукин, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие, и пообещал, что все поставленные главой государства задачи будут выполнены.