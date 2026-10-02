Вестник Кавказа

Ингушетия отпразднует День народного единства большим фестивалем

Ингушетия отпразднует День народного единства большим фестивалем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ингушской Сунже пройдут большой фестиваль ремесел и национальных культур, а в Мужичах - турнир по стрельбе из лука, а также показательные выступления по национальным видам спорта, посвященные Дню народного единства.

Большой праздник в День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, пройдет в самом молодом городе Ингушетии Сунже: гостей ждут масштабные праздничные мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

"В рамках празднования в Сунже организуют фестиваль ремесел и национальных культур, тематические мастер-классы, выставку изделий народных мастеров и национальных костюмов"

- сообщение

Жители республики и гости праздника смогут попробовать лучшие национальные ингушские блюда, а также увидеть соревнования и показательные выступления по национальным видам спорта, передает "Интерфакс".

В канун праздника, уже завтра, 3 ноября, в честь праздника в ингушском предгорном селе  Мужичи на базе спортивно-тренировочного комплекса пройдет турнир по стрельбе из лука, сообщили в федерации стрельбы из лука, арбалета республики.

Его участников ждут призы и памятные подарки, а гостей и зрителей соревнований – незабываемые впечатления, обещают организаторы.

Завершится праздник в Сунже яркой концертной программой с участием творческих коллективов республики, говорится в сообщении.

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