Хаменеи приказал военным Ирана отвечать на любые угрозы

Моджтаба Хаменеи встретился с командованием вооруженных сил Ирана. В ходе нее он отдал приказ отвечать на любого типа угрозы.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным действенно отвечать на любые угрозы. Об этом сказано в сообщении, распространенном 31 октября его пресс-службой

На встрече с командованием вооруженных сил страны Моджтаба Хаменеи отметил, что у ответа не должно быть никаких географических ограничений.

"Верховный главнокомандующий вооруженными силами дал указание командующим вооруженными силами отвечать на любую возможную угрозу противника быстро, действенно и без географических ограничений"

– верховный лидер ИРИ

В канцелярии отметили, что Моджтаба Хаменеи назвал боевую готовность для мощного противостояния врагам условием "максимального сдерживания". В ходе встречи военачальники рассказали ему о готовности ВС Исламской Республики на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах. Кроме того, верховный лидер был проинфомирован о текущем уровне производства боеприпасов и средств разведки.