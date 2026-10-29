Дороги в Грузии продолжат строить в беспрецедентных масштабах

Строительство дорог в Грузии, по словам главы Мининфраструктуры Реваза Сохадзе, будет и в следующем году вестись уникальными для страны темпами.

Новые дороги в Грузии в будущем году будут прокладываться ускоренными темпами, сообщил глава министерства регионального развития и инфраструктуры страны Реваз Сохадзе.

"Строительство автомагистралей в таком объеме и темпах никогда не проводилось в нашей стране, и никогда еще работы не начинались одновременно на стольких направлениях"

- Реваз Сохадзе

По его словам, появление новых дорог поможет Грузии более полно реализовать свою транзитную функцию и в положительном ключе повлияет на мобильность внутри страны и, соответственно, на уровент жизни.

В числе ключевых проектов будущего года Сохадзе назвал строительство участков мостов Рустави-Садахло и Рустави-Цители хиди (Красный мост). Министр уточнил, что тендеры по ним уже объявлены, сейчас полученные предложения проходят оценку.

Кроме того, добавил он, активные строительные работы стартуют и на Тбилисской объездной дороге.