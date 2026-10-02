Армения и Иран будут сотрудничать в сфере высоких технологий

Министр высокотехнологической промышленности и искусственного интеллекта Армении принял посла Ирана, который представил технологический потенциал страны и ее достижения в области нанотехнологий.

Министр высокотехнологической промышленности и искусственного интеллекта Армении Давид Тадевосян сегодня принял посла Ирана Халила Ширголами, обсудив с ним углубление двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, сообщила пресс-служба армянского министерства.

"В ходе встречи обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества в сферах высоких технологий, искусственного интеллекта, цифровых решений, связи и телекоммуникаций, нанотехнологий, а также перспективы реализации совместных программ и инициатив по этим направлениям"

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У соседних стран огромный потенциал для расширения сотрудничества в этой сфере, которое в ближайшем будущем может стать гораздо более эффективным, отметил Тадевосян, передает Sputnik Армения.

В свою очередь Ширголами, который представил технологический потенциал Ирана, отметив достижения страны в области нанотехнологий и ее лидирующие позиции Тегерана в этом направлении на мировом уровне, подтвердил готовность содействовать этому в рамках своих полномочий.

Также стороны отметили важность укрепления связей, обмена опытом и развития совместных инициатив между технологическими компаниями, стартапами и инновационными структурами Армении и Ирана, говорится в сообщении.