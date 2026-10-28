Азербайджан стал лидером по инвестициям в Грузию

Али Асадов заявил, что Азербайджан вложил в экономику Грузии $4 млрд, что сделало Баку лидером по инвестициям в страну.

Азербайджанский бизнес инвестировал в экономику Грузию порядка $4 млрд. Азербайджан стал лидером по инвестициям в соседнюю страну, рассказал глава правительства АР Али Асадов на встрече межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Баку и Тбилиси.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в инвестиционной сфере демонстрирует хорошую динамику. Азербайджан лидирует по объему инвестиций в Грузию, вложив около $4 млрд"

– Али Асадов

По словам Асадова, торговый оборот двух стран вырос на 42%, приблизившись к отметке в $1 млрд.

Как отметил азербайджанский премьер, страны продолжают успешно развивать партнерство в сфере транзита и транспорта. В частности, модернизация железной дороги Баку - Тбилиси - Карс в составе Среднего коридора позволила нарастить транзитные возможности до 5 млн т грузов в год.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, отметил важность развития партнерства двух стран в энергетическом секторе. В частности, он упомянул совместные проекты – нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, нефтепровод Баку-Супса и Южный газовый коридор.

Кроме того, Грузия участвует в развитии "зеленой" энергетики, совместно с Азербайджаном развивая проект "Зеленого энергетического коридора", запуск которого запланирован на 2032 год. Грузия станет транзитным звеном в маршруте транспортировки экологически чистой энергии из Азербайджана.