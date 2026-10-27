В Кремле рассказали о дате переговоров по украинскому урегулированию

Ушаков: переговоры Москвы, Вашингтона и Киева могут пройти после 4 ноября.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби с участием делегаций РФ, США и Украины пройдут после Дня народного единства, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что точная дата переговоров еще не определена.

"Дата будет скоро определена. Но ясно, что это будет после 4 ноября"

– Юрий Ушаков

Также он обозначил, что встреча в Абу-Даби не состоится непосредственно 4 ноября.

"Пока еще мы не передавали никаких сигналов. У нас рассматривается"

— Юрий Ушаков

Также помощник президента сообщил, что состав делегации, которая будет представлять Россию на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби еще до конца не сформирован.

Однако, уточнил Ушаков, основные участники уже известны.

"Наш состав не определен. У нас костяк есть, конечно. Но состав, я думаю, что в ближайшее время будет"

— Юрий Ушаков