Вестник Кавказа

Лавров поедет в Атланту на встречу глав МИД G20

Лавров поедет в Атланту на встречу глав МИД G20
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20, которая состоится в американской Атланте.

Глава МИД России Сергей Лавров станет участником министерского заседания G20, которое пройдет уже в ближайшие дни, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что визит будет двухдневным, он будет проходить 30-31 октября. Местом проведения саммита станет Атланта (США).

По словам дипломата, Лавров возглавит делегацию РФ на встрече глав внешнеполитических ведомств.

Мария Захарова также сообщила, что большая часть организационных вопросов по поездке российской делегации в США была урегулирована в последний момент.

Министры обсудят широкий круг геополитических вызовов, конфликтов и тенденций с точки зрения их влияния на мировую экономику, которая станет ключевой темой события.

Напомним, что в текущем году председательство в G20 у США.

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