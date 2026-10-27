Российские туристы вносят существенный вклад в экономику Турции – Путин

Владимир Путин заявил, что российские туристы вносят существенный вклад в экономику Турции, страну ежегодно посещают 7 млн россиян.
Российский лидер Владимир Путин рассказал о тесных связях РФ и Турции в контексте туристической отрасли. Как отметил глава государства, российские туристы вносят существенный вклад в экономику Турции.
"Для некоторых стран российский туристический поток стал существенным сектором собственной национальной экономики, даже для такой развитой страны как Турция"
– Владимир Путин
По словам российского президента, Турцию ежегодно посещают порядка 7 млн туристов из РФ, что приносит экономике $12 млрд.