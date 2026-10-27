Вестник Кавказа

Российские туристы вносят существенный вклад в экономику Турции – Путин

Российские туристы вносят существенный вклад в экономику Турции – Путин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин заявил, что российские туристы вносят существенный вклад в экономику Турции, страну ежегодно посещают 7 млн россиян.

Российский лидер Владимир Путин рассказал о тесных связях РФ и Турции в контексте туристической отрасли. Как отметил глава государства, российские туристы вносят существенный вклад в экономику Турции. 

"Для некоторых стран российский туристический поток стал существенным сектором собственной национальной экономики, даже для такой развитой страны как Турция"

– Владимир Путин 

По словам российского президента, Турцию ежегодно посещают порядка 7 млн туристов из РФ, что приносит экономике $12 млрд.

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