Махачкала может официально стать городом-миллионником

В России может появиться еще один город-миллионник. Этот статус может получить Махачкала, где население превышает 1,1 млн человек.

Столица Дагестана может войти в список городов-миллионников России, об этом рассказал глава региона Федор Щукин.

Он отметил, что данные о численности населения в Махачкале сейчас отстают от реальной ситуации.

"По данным на начало года, численность населения столицы составляет около 770 тыс человек, однако фактически в городе проживает более 1,1 млн граждан. Дагестанстат проводит работу по определению реальной численности населения. По ее завершении будет инициирован вопрос о присвоении Махачкале статуса города-миллионника"

– Федор Щукин

Получение дагестанской столице нового статуса откроет городу доступ к дополнительным федеральным программам и финансированию, сделает имидж Махачкалы сильнее, а также укрепит позиции города в рамках МТК Север - Юг.

Всего в России официально насчитывается на сегодня 16 городов-милионников, ни один из них не находится на Северном Кавказе.