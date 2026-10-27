РФ продолжит развивать отношения с Израилем – МИД России

Москва продолжит развивать отношения с Тель-Авивом, пересмотра курса после выборов в кнессет не будет, заявили в МИД России.

Замглавы российского МИД Георгий Борисенко заявил, что РФ готова продолжать развивать диалог с Израилем, отношения стран не изменятся после выборов в израильский кнессет.

"Израиль важный партнер нашей страны, поэтому мы, безусловно, готовы развивать сотрудничество с Израилем после выборов. Что должно измениться?"

– Георгий Борисенко

Отметим, что 27 октября в Израиле прошли выборы в парламент страны. Правящий блок во главе с партией "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху захватил лидерство в электоральной гонке по итогам подсчетов 60% голосов, однако преимущества правящей коалиции недостаточно для парламентского большинства и формирования правительства.