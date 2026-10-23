Николай Бордюжа предложил исключить Армению из ОДКБ

Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Армению нужно исключить из ОДКБ, так как она не участвует в работе организации, но при этом требует согласования решений. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что из-за неуплаты взносов и игнорирования работы ОДКБ Еревану следует покинуть блок самостоятельно, либо республику необходимо исключить.
"Если они приостанавливают участие, но не выходят, они остаются полноправными членами ОДКБ. Если они полноправные члены ОДКБ, значит все решения - а решения в ОДКБ принимают консенсусом - должны приниматься с учетом их позиций. А эта позиция сегодня уже, по сути, противоречит тому, что делается в ОДКБ"
- Николай Бордюжа
Отметим, ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сделал заявление, что решение о членстве Армении в структуре может быть принято на Совете коллективной безопасности в Москве 11 ноября 2026 года, поскольку республика нарушает статьи 20 и 25 Устава организации.