Вестник Кавказа

Николай Бордюжа предложил исключить Армению из ОДКБ

Вывеска ОДКБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армении следует самостоятельно выйти из ОДКБ, если она больше не намерена участвовать в работе объединения, заявил бывший генсек военного блока Николай Бордюжа.

Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Армению нужно исключить из ОДКБ, так как она не участвует в работе организации, но при этом требует согласования решений. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что из-за неуплаты взносов и игнорирования работы ОДКБ Еревану следует покинуть блок самостоятельно, либо республику необходимо исключить.

​"Если они приостанавливают участие, но не выходят, они остаются полноправными членами ОДКБ. Если они полноправные члены ОДКБ, значит все решения - а решения в ОДКБ принимают консенсусом - должны приниматься с учетом их позиций. А эта позиция сегодня уже, по сути, противоречит тому, что делается в ОДКБ"

- Николай Бордюжа

​Отметим, ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сделал заявление, что решение о членстве Армении в структуре может быть принято на Совете коллективной безопасности в Москве 11 ноября 2026 года, поскольку республика нарушает статьи 20 и 25 Устава организации.

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