Вестник Кавказа

Условия прекращения войны с США обсудили Хаменеи и Резаи

Башня Азади
© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Моджтаба Хаменеи встретился с секретарем Совбеза Ирана. Одной из обсуждаемых тем стало прекращение военного конфликта с США.

В Тегеране прошла встреча верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Мохсена Резаи. Об этом сообщают иранские СМИ.

Центральными темами обсуждения стали ситуация в Исламской Республике и противостояние с Соединенными Штатами.

Хаменеи призвал следить за тем, выполняются ли выдвинутые властями Ирана условия для прекращения войны и завершения ситуации "ни войны, ни мира".

В свою очередь, Мохсен Резаи представил доклад о ситуации в стране и мерах, направленных на решение существующих проблем. Было отмечено, что важно укреплять национальное единство, взаимное доверие между народом и руководством страны.

Помимо этого, затрагивались обеспечение национальной и региональной безопасности, управление Ормузским проливом и развитие отношений с соседями на основе взаимных интересов.

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