Десять водохранилищ намерены построить в Азербайджане

Председатель ADSEA заявил о планах по строительству десяти новых водохранилищ в Азербайджане. Одно из них позволит обеспечить водой около 700 тыс жителей на освобожденных территориях.

В Азербайджане собираются построить десять новых водохранилищ. Об этом рассказал Акиф Гулиев, председатель Государственного агентства по водным ресурсам республики (ADSEA).

Он отметил, что сейчас активно возводятся два водохранилища. На остальных объектах ведется проектирование, строительство и реконструкция.

"Из мелиоративных сооружений продолжаются работы на Ширванском и Карабахском ирригационных каналах. Введены в эксплуатацию Ашаги-Муганский канал, Бозтепеский канал и Гизилархский канал"

– Акиф Гулиев

Согласно плану, водохранилище Хакаричай обеспечит питьевой водой примерно 700 тыс человек на освобожденных территориях.

"Прокладка 172-километрового магистрального распределительного трубопровода от водохранилища Хакаричай позволит улучшить водоснабжение порядка 700 тыс человек в Лачинском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском, Физулинском, Ходжавендском и Агдамском районах"

– глава агентства

Одним из ключевых инфраструктурных объектов станет Алижанчайское в Шекинском и Огузском районах. Его запуск позволит обеспечить регулярное орошение 34 тыс га полей и еще 49 тыс га земель будут задействованы для снабжения населения питьевой водой.