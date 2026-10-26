Россия готова помочь разрешить ситуацию на Ближнем Востоке – Путин

Россия готова предпринять все от нее зависящее для разрешения сложной ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал 27 октября на встрече с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Он отметил, что Москва с самого начала выступала за прекращение военных действий и политико-дипломатическое урегулирование.
"Россия с самого начала, как вы знаете, ваше высочество, конфликта вокруг Ирана, выступала за прекращение боевых действий и поиск политико-дипломатического решения… Мы со своей стороны готовы предпринять все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в решении этой сложной и острой проблемы"
– Владимир Путин
Кроме того, он подчеркнул, что Исламабадский меморандум Соединенных Штатов и Ирана сохраняет актуальность для урегулирования.
"Подписанный в июне при катарском и пакистанском посредничестве Исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основу для продвижения переговорного процесса"
– глава российского государства