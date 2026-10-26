Россия готова помочь разрешить ситуацию на Ближнем Востоке – Путин

Владимир Путин сообщил о готовности России посодействовать разрешению ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил также, что Исламабадский меморандум сохраняет актуальность для урегулирования.

Россия готова предпринять все от нее зависящее для разрешения сложной ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал 27 октября на встрече с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Он отметил, что Москва с самого начала выступала за прекращение военных действий и политико-дипломатическое урегулирование.

"Россия с самого начала, как вы знаете, ваше высочество, конфликта вокруг Ирана, выступала за прекращение боевых действий и поиск политико-дипломатического решения… Мы со своей стороны готовы предпринять все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в решении этой сложной и острой проблемы"

– Владимир Путин

Кроме того, он подчеркнул, что Исламабадский меморандум Соединенных Штатов и Ирана сохраняет актуальность для урегулирования.

"Подписанный в июне при катарском и пакистанском посредничестве Исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основу для продвижения переговорного процесса"

– глава российского государства