Энергоресурсы помогают обеспечить сотрудничество стран – глава Минэнерго АР

Парвиз Шахбазов заявил о важности поставок энергоресурсов в контексте сотрудничества стран. Глава Минэнерго призвал снять ограничения на инвестиции в этой сфере.

Глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на саммите ФСЭГ в Москве. По словам Шахбазова, энергоресурсы способствуют надежному развитию и сотрудничеству стран.

При этом глава энергетического ведомства отметил, что для обеспечения надежного экспорта газа необходимы регулярные инвестиции.

По словам Шахбазова, Азербайджан экспортирует газ в 16 стран, в том числе на Ближний Восток и в Центральную Европу. В Турцию поставляется около 130 млн кубометров, отметил министр.

Глава ведомства отметил, что важно снять ограничения на инвестиции и обеспечить участникам рынка доступ к финансовому обеспечению. По словам Шахбазова, стабильные поставки газа важны как для экспортеров и потребителей, однако для этого необходимо обеспечить сотрудничество и мир.