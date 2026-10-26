Вестник Кавказа

Ульянов назвал действия МАГАТЭ по Ирану провокационными играми

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Михаил Ульянов заявил, что действия МАГАТЭ и Совбеза ООН по иранской ядерной проблеме не приносят результатов.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг критике деятельность Совета управляющих МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН по иранскому ядерному досье. По словам Ульянова, международные организации не занимаются решением проблем, а занимаются провокационными играми.   

"Вместо того чтобы серьезно заняться решением <...> проблем, Совет управляющих МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН продолжают играть в бессмысленные и провокационные игры вокруг иранской ядерной программы"

– Михаил Ульянов 

По словам Ульянова, ситуация в Персидском заливе остается напряженной, а новая эскалация конфликта не исключается.

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