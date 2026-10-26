Вестник Кавказа

Азербайджан завоевал командное "серебро" на чемпионате мира по борьбе в Астане

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские борцы стали вторыми на чемпионате мира в Астане. В активе команды АР две золотые и одна серебряная медали.

Команда Азербайджана по греко-римской борьбе стала второй на чемпионате мира в Астане. 

Спортсмены из АР набрали 104 очка, что позволило им опередить борцов из Узбекистана на 24 балла. Чемпионами стали иранские борцы, набравшие 192 балла. 

Отметим, что золотые медали в копилку сборной АР принесли Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг). Нихат Маммадли (63 кг) завоевал серебряную медаль. 

Российские спортсмены также приняли участие в турнире. Артур Саргсян завоевал серебро, Сергей Емелин выиграл бронзовую награду.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.