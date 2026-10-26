Азербайджан завоевал командное "серебро" на чемпионате мира по борьбе в Астане

Азербайджанские борцы стали вторыми на чемпионате мира в Астане. В активе команды АР две золотые и одна серебряная медали.

Команда Азербайджана по греко-римской борьбе стала второй на чемпионате мира в Астане.

Спортсмены из АР набрали 104 очка, что позволило им опередить борцов из Узбекистана на 24 балла. Чемпионами стали иранские борцы, набравшие 192 балла.

Отметим, что золотые медали в копилку сборной АР принесли Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг). Нихат Маммадли (63 кг) завоевал серебряную медаль.

Российские спортсмены также приняли участие в турнире. Артур Саргсян завоевал серебро, Сергей Емелин выиграл бронзовую награду.