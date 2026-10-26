Вестник Кавказа

Стала известна дата трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ

Стала известна дата трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Туск заявил, что переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию могут пройти в ОАЭ 4 ноября.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в ОАЭ запланированы на 4 ноября. 

По словам Туска, состоявшиеся переговоры РФ, Финляндии и Норвегии стали возможны после консультаций. 

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва нацелена на проведение трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса. По словам Путина, переговоры направлены на обсуждение гарантий безопасности для РФ и Украины.

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