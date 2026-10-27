Трамп допустил новую операцию против Ирана после выборов в Конгресс

Дональд Трамп заявил о возможности новой операции против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.
Лидер США Дональд Трамп заявил, что возобновление ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс является возможным сценарием.
"Все возможно"
– Дональд Трамп
Ранее источник CNN сообщил, что американская армия может атаковать Иран в течение 96 часов после получения приказа из Белого дома.
По данным CNN, Дональд Трамп отверг предложение израильского премьера Биньямина Нетаньяху нанести совместный американо-израильский удар по Ирану до выборов в Кнессет, которые прошли 27 октября.