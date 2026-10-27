Вестник Кавказа

Трамп допустил новую операцию против Ирана после выборов в Конгресс

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил о возможности новой операции против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что возобновление ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс является возможным сценарием. 

"Все возможно"

– Дональд Трамп 

Ранее источник CNN сообщил, что американская армия может атаковать Иран в течение 96 часов после получения приказа из Белого дома. 

По данным CNN, Дональд Трамп отверг предложение израильского премьера Биньямина Нетаньяху нанести совместный американо-израильский удар по Ирану до выборов в Кнессет, которые прошли 27 октября.

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