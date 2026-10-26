Древнейшие артефакты обнаружили на севере Армении

На Мецаморской стоянке в Армении проводились археологические раскопки. В ходе них специалисты наткнулись на различные предметы, относящиеся к разным эпохам.

Во время раскопок на Мецаморской стоянке в Армении найдены артефакты позднего бронзового, железного веков и античного периода. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах в соцсетях службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников.

"Золотые серьги, пуговица, монета Октавиана Августа, бронзовый кинжал – эксклюзивные находки, обнаруженные на археологическом участке Мецамор. Находки относятся к разным эпохам, включая предметы позднего бронзового, железного и античного периодов"

– служба

Раскопки на данном участке стартовали несколько лет назад, а в этом году возобновились. В ходе предыдущих раскопок в верхнем слое гробницы было найдено захоронение, относящееся к античному периоду. Археологи выявили там различные предметы - украшения, монеты и другие артефакты.

В нижней части погребальной камеры было обнаружено основное захоронение, которое, согласно предварительным оценкам, относится к XIV–XIII векам до нашей эры. В этом слое находились скопления конских костей, большое количество фрагментов керамики, фрагменты поясов, обломки бронзовых предметов, колокольчатые подвески и кинжал лчашенского типа.