Стоимость военной операции США против Ирана достигла более $47 млрд

Общие расходы США на проведение военной операции против Ирана достигли свыше $47 млрд, увеличившись на $3,5 млрд по сравнению с предыдущими оценками.

​Расходы США на военную операцию против Ирана выросли на $3,5 млрд и составили $47,1 млрд. Об этом сообщает Punchbowl News со ссылкой на данные Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), представленные Конгрессу.

Предыдущую оценку расходов американское оборонное ведомство направляло в Конгресс в начале сентября. Основная часть затрат в размере около $29 млрд приходится на восполнение запасов боеприпасов, израсходованных в ходе боевых действий.

​Отмечается, что непосредственно на проведение военной операции США против Ирана ушло $11,9 млрд. Кроме того, еще примерно $6,1 млрд потребовалось направить на замену утраченной в ходе боевых действий американской военной техники и оборудования.