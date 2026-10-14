Цены на нефть перешли к росту по итогам торгов

Стоимость эталонных марок нефти Brent и WTI перешла к умеренному росту. При этом цена азербайджанской нефти Azeri Light снизилась до $122.

​Мировые цены на эталонные марки нефти перешли к росту на фоне событий в Саудовской Аравии и данных о снижении запасов сырья в США. Об этом стало известно по итогам торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $115,46 за баррель, что на 1,39% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

​Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 1,45% — до $101,35 за баррель.

​При этом на мировом рынке цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light снизилась на $5,11 (на 4%) и составила $122,49, а на базисе FOB в турецком порту Джейхан она упала на $4,28 (на 3,68%) — до $112,12 за баррель.

​Отметим, накануне представитель движения хуситов Яхья Сари заявил о нанесении удара по нефтеперерабатывающему заводу в Восточной провинции Саудовской Аравии, где случился пожар.

​На росте цен также сказалась информация о сокращении запасов в США, которые, по данным Американского института нефти, за прошлую неделю уменьшились на 2,03 млн баррелей.