США перебрасывают зенитные ракетные комплексы Patriot на Ближний Восток

По сообщению СМИ, США начали масштабную переброску комплексов противовоздушной обороны Patriot на Ближний Восток для подготовки к новой военной операции против Ирана.

Американские военные перебрасывают из Техаса на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot для укрепления региональной противовоздушной обороны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, Пентагон эвакуирует персонал с американских ближневосточных баз, пополняет запасы боеприпасов и перевел авиацию в состояние готовности к ударам.

Как отмечают источники, в следующем месяце действующую на Ближнем Востоке группировку из 20 американских кораблей усилит дополнительная авианосная ударная группа и морская пехота.

По информации издания, Вашингтон уже уведомил страны Персидского залива о подготовке к коротким, но интенсивным боевым действиям против Ирана после ноябрьских выборов в Конгресс США.